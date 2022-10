Oosterhouts stel spot wolf vlakbij camping ’t Haasje: ‘Het was zo bijzonder’

met video Woning in Oosterhout 11 keer beschoten, buren horen harde knallen: ‘We wisten dat het geen vuurwerk was’

OOSTERHOUT - Een woning aan de Jan van Eijckhof in Oosterhout werd in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 keer beschoten. Bewoners ontdekten de kogelgaten toen zij zaterdagochtend thuiskwamen. Meerdere buren hoorden ‘s nachts harde knallen. „We wisten dat het geen vuurwerk was, maar buiten zagen we niets.”

