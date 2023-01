Oosterhouts stadhuis in Arendshof pakt miljoenen euro’s duurder uit

Manager van casino in Breda staat doodsang­sten uit als overvaller li­ve-beel­den toont van vuurwapen bij woning broertje

BREDA - Ruim twee maanden na de gewelddadige overval op een casino in Breda is er nog niemand aangehouden. De manager (27) van de zaak deed gisteravond in tranen haar verhaal bij opsporingsprogramma Bureau Brabant. ,,Ik dacht dat ik vermoord zou worden.”

16 januari