Oosterhouts sloopbedrijf Vissers verhuist voorlopig niet, en heet publiek welkom op open dag

Intussen zijn er gesprekken gaande over een verhuizing van Vissers, om op die locatie woningbouw mogelijk te maken. ,,Voorlopig is het nog slechts een plan.”

Vissers wil het publiek graag op hun locatie aan de Meidoornlaan ontvangen om ‘alle facetten van onze mooie branche’ te laten zien. Met los van het regulier slopen, zagen, boren en (asbest)saneren vooral ook aandacht voor circulariteit. Zo heeft Vissers zich gespecialiseerd in hergebruik van materialen, niet alleen voor particulieren, ook voor de bouwwereld.

Vissers, te vinden aan de Meidoornlaan (80 medewerkers), kent een lange geschiedenis. Het familiebedrijf is medio jaren 50 opgericht. In 1975 werd besloten de werkzaamheden te splitsen: Vissers Sloopwerken richtte zich op sloop, terwijl vanuit een andere tak van de familie een keuken- en timmerbedrijf werden opgericht.

Landelijke speler

De slooptak groeide steeds meer uit tot landelijke speler. In 1990 specialiseerde Vissers zich als een van de eerste bedrijven in asbestsanering. Tot eind 2000 het noodlot toesloeg: binnen drie dagen overleden de toenmalige eigenaar Stan en zijn vader Piet. Weduwe mevrouw Vissers vond in sloopbedrijf M. Heezen uit Eindhoven een overnamekandidaat. Vissers valt sinds die tijd onder Heezen Bedrijven, met in totaal elf ‘slopers’.

Quote Het bedrijf moet wel eerst een andere locatie krijgen. Dat is nog niet zover woordvoerder gemeente Oosterhout

Aan de bedrijfsvoering is niets veranderd; Vissers is nog altijd specialist in sloop, asbest- en bodemsanering en handel in gebruikte bouwmaterialen. Sloopopdrachten die tot de verbeelding spreken: de ‘totaalsloop’ van Greenery Breda (2018), complex Eureka in Breda (2020) en Slotjes Midden (2011). Samen met de gemeente Oosterhout en een ontwikkelaar wordt intussen een nieuwe bedrijfslocatie voor Vissers gezocht.

Nieuw woonwijkje

Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw woonwijkje met 145 woningen aan de Meidoornlaan. Aanvankelijk zat 2024 in de pen. Een woordvoerder van de gemeente: ,,We zijn er nog steeds mee bezig, met dit project. Maar het bedrijf moet wel eerst een andere locatie krijgen. Dat is nog niet zover, er staat nog niets vast. De planning van 2024 gaan we dan ook niet halen.”

Werkt de gemeente mee aan een verhuizing van Vissers? ,,Jazeker, er zit voor de gemeente ook een belang in. We zien graag een bouwontwikkeling op die locatie. We werken mee aan een andere bedrijfslocatie, maar er is nog geen concrete beweging. Maar zowel Vissers als de gemeente staan er positief in.”

Onderhandelingen lopen

Bedrijfsleider Marc van Zon van Vissers: ,,We zitten al ruim zeventig jaar op deze locatie aan de Meidoornlaan, maar Heezen Bedrijven is eigenaar. De onderhandelingen gaan tussen de gemeente en Heezen. Als ze eruit komen, verhuizen we morgen. Maar er is nog niks concreet of definitief. Voorlopig is het nog een plan.”

Het liefst blijft het sloopbedrijf in Oosterhout of in de directe omgeving. Mogelijk is bedrijvenpark Weststad een optie, zegt Van Zon. ,,We blijven in ieder geval het liefst regionaal gebonden.”

Volledig scherm Sloopbedrijf Vissers in Oosterhout in actie. © Sloopbedrijf Vissers