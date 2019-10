Oosterhouts ontwerpersduo werkt mee aan tv-programma ‘Eigen Huis en Tuin’

OOSTERHOUT - Het Oosterhoutse ontwerpersduo Peer & Jacobs werkt al drie seizoenen mee aan het RTL-programma 'Help, mijn man is Klusser!' Inmiddels zijn Peer Akkermans en Brian-Matthew Jacobs ook betrokken bij het programma 'Eigen Huis & Tuin'.

'Ik zag het eerst niet zitten", vertelt Akkermans over hun bijdrage aan Help, mijn man is Klusser. ,,Ik weet namelijk dat er programma's zijn waar de styling na de opnames weer weggehaald wordt. Omdat Brian zo enthousiast was, zijn we toch in gesprek gegaan met producent Blue Circle. Toen merkte ik al dat het een geweldig team is dat met hart en ziel aan het programma werkt."

Schrijnende gevallen

Het duo haalt veel voldoening uit het werk voor het klusprogramma. De ontwerpers zijn in de meeste afleveringen echter vrij kort in beeld. Af en toe mogen ze iets toelichten. ,,Wij vinden het niet belangrijk om in beeld te zijn", vertelt Jacobs. ,,Het draait namelijk niet om ons, maar om het oplossen van het probleem. Wij doen hieraan mee, omdat we de bewoners veel kunnen geven. Er zijn echt schrijnende gevallen bij."

Akkermans herinnert zich een woning die enorm vervuild was door de vele huisdieren die erin verbleven. ,,Daar moest een ontsmettingsbedrijf bij komen. Dan denk je: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Op de locatie horen wij vaak meer over de achtergrond van de gezinnen dan tijdens de uitzending wordt verteld."

Meestal blij

Ook een geval waarbij een echtpaar met drie kinderen al jaren in een schuur woonde, is hem bijgebleven. ,,Die man was ziek geworden en overzag de verbouwing daarna niet meer. Het was een flinke klus en iedereen deed een stap extra."

Meestal zijn de bewoners blij met hun nieuwe interieur, maar of het na enkele maanden nog een Peer & Jacobs is, lijkt de ontwerpers onwaarschijnlijk. Akkermans: ,,Eigenlijk hoop ik van niet, want het moet geen showroomkamer worden. Ze geven hun persoonlijke spullen een plekje in het nieuwe interieur, zodat het echt van hen wordt."

Voorgrond

Het duo werkt dit seizoen voor het eerst mee aan een ander woonprogramma van RTL: Eigen Huis & Tuin. Jacobs: ,,Daarin treden we wat meer op de voorgrond, maar we zijn daarin niet elke week te zien, want het team kijkt welke klus bij ons past."

