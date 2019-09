‘Oosterhouts’ Ndlovukoor pakt naast winst America's Got Talent

“Ze hebben weliswaar niet de talentenjacht gewonnen maar wel de wereld laten zien dat er altijd hoop is, altijd ‘a way out of poverty’, aldus Arno Meulendijks namens het bestuur van de Oosterhoutse Rens Joosen Stichting, dat het koor al tien jaar steunt. “Het koor heeft een memorabel optreden gehad tijdens de finale van America's Got talent.”

Gepensioneerd ondernemer Rens Joosen, van Rens Joosen Suikerwerken en de Oosterhoutse kaneelstok, richtte zijn stichting in 2005 op na een ontmoeting in Zuid-Afrika met Hugo Tempelman. De arts uit Apeldoorn had in de arme provincie Limpopo klinieken opgezet om baby’s die met aids geboren waren en kinderen met aids te genezen. Joosen was zo onder de indruk van het project dat hij besloot om een stichting op te richten om geld in te zamelen. Met het geld zijn diverse projecten opgestart zoals het jongerenkoor. De Oosterhoutse stichting is een van de sponsors van het Ndlovu koor.