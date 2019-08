‘Oosterhouts’ Ndlovu-koor naar halve finale America's Got Talent

,,De halve finale. We zitten met de fingers crossed. Waar gaat dit naar toe?”, vraagt Arno Meulendijks, woordvoerder van de Rens Joosen Foundation, zich af. De stichting steunt het koor al tien jaar. De zanggroep uit Zuid-Afrika, met jongeren uit achterstandswijken, gooit bij ieder optreden hoge ogen bij de jury. Afgelopen woensdag wisten ze de halve finale te bereiken met een eigen versie van het nummer Beautiful Day van U2. Meulendijks: ,,Het is geweldig. De jury is superenthousiast.” Dat is te zien op het filmpje waar juryvoorzitter Simon Cowell concludeert dat bij dit koor ‘Everything just works.’

Optreden wordt klein evenement

Nu het zo goed gaat met het koor, krijgen de al eerder geplande optredens op 6 oktober in de Bussel in Oosterhout een extra lading. ,,We maken daar een klein evenement van met een hapje, drankje, voorprogramma en een kennismaking met de koorleden.” Er zijn tot nu toe driehonderd kaarten verkocht. De opbrengst van deze twee optredens komen ten gunste van de Rens Joosen Foundation en het Pro’s for Pro’s project waarmee kansarme Zuid Afrikaanse jongeren de mogelijkheid wordt geboden om een vakgerichte opleiding te kunnen volgen. Het Ndlovu Youth Choir trad eerder in Oosterhout op in 2011, 2012 en 2015.

Zes miljoen keer bekeken op You Tube

Het filmpje van het eerste optreden van het Ndlovu Youth Choir bij America's Got Talent is meer dan zes miljoen keer bekeken op YouTube. Gepensioneerd ondernemer Rens Joosen, van Rens Joosen Suikerwerken, richtte de stichting in 2005 op na een ontmoeting in Zuid-Afrika met Hugo Tempelman. De arts uit Apeldoorn had in de provincie Limpolo klinieken opgezet om kinderen met aids te genezen. Joosen was zo onder de indruk dat hij besloot een stichting op te richten om geld in te zamelen.