‘Oosterhouts’ koor naar finale America's Got Talent

Kansarme jongeren

De optredens van het koor, dat bestaat uit kansarme jongeren uit de townships in Zuid-Afrika, slaan aan bij de Amerikaanse talentenjacht. De jury is telkens vol lof over de show en de zangkunsten van de jongeren. Met hun versie van Higher Love , een nummer van Steve Winwood, haalde het koor woensdag de finale van de grootste talentenjacht ter wereld. Juryvoorzitter Simon Cowell noemde het optreden ‘De meest opwindende show in jaren.’

Er wordt enorm meegeleefd

Dat het koor op 17 en 18 september in de finale van America's Got Talent staat, is ook in Zuid-Afrika groot nieuws. ,,Op de sociale media wordt enorm meegeleefd", zegt Arno Meulendijks van de Rens Joosen Stichting. ,,Zelfs de president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, heeft een brief naar het koor gestuurd.”

Finale hadden we niet verwacht

Het bestuur van de stichting viert de finaleplaats vanavond met een bescheiden feestje. Meulendijks: ,,De halve finale vonden we al fantastisch, maar gezien de enorme concurrentie hadden we ons er eigenlijk al bij neergelegd dat het hierbij zou blijven. De finale hadden we echt niet meer verwacht.”



Gepensioneerd ondernemer Rens Joosen, van Rens Joosen Suikerwerken en de Oosterhoutse kaneelstok, richtte zijn stichting in 2005 op na een ontmoeting in Zuid-Afrika met Hugo Tempelman. De arts uit Apeldoorn had in de arme provincie Limpopo klinieken opgezet om baby’s die met aids geboren waren en kinderen met aids te genezen. Joosen was zo onder de indruk van het project dat hij besloot om een stichting op te richten om geld in te zamelen. Met het geld zijn diverse projecten opgestart zoals het jongerenkoor. De Oosterhoutse stichting is een van de sponsors van het Ndlovu koor.