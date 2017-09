Oosterhouts kloosterleven verbeeld in animatiefilm over Heilige Driehoek

De bekende Oosterhoutse Driehoek en haar drie oude kloosters worden kleurrijk verbeeld in de bijzondere animatie. ,,Ik bouw mijn animaties altijd op uit papier, zo werk ik in 3D'', vertelt Hessling. ,,Die papieren animaties fotografeer ik dan met stop-motion; hierbij maak je 24 foto's per seconde.'' Zo creeërt Hessling een vloeiende beweging in beeld. ,,Het is heel tijdrovend, écht monnikenwerk'', bekent ze lachend.