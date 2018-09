Oosterhouts Filmcafé sluit definitief de deuren

VIDEO ‘In de Noordwaard leren deze konikpaar­den weer wild te zijn’

11:15 Twee konikpaarden grazen in alle rust samen in de Noordwaard. Ruim twee weken geleden liepen de hengst en de merrie nog door het zand van een strandje in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen. Daar vielen ze bezoekers lastig, op zoek naar eten. Verscheidene mensen werden zelfs gebeten en dus moesten ze weg. De paarden belandden in de Noordwaard bij Werkendam.