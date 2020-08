Oosterhouts duo presenteert Paleis voor een Prikkie: ‘Er zijn echt schrijnende gevallen bij’

Het Oosterhoutse ontwerpersduo Peer & Jacobs is het nieuwe gezicht van 'Paleis voor een Prikkie'. In het SBS-programma nemen Peer Akkermans en Brian-Matthew Jacobs woonkamers van gezinnen zonder budget onder handen.

In de regio zijn Peer & Jacobs onder meer bekend van hun interieurs voor podium De Pannehoef en horecazaken By Pascal en Troost & Leut in Oosterhout en Bistro Biarritz in Breda. Het duo draait inmiddels enkele jaren mee in de televisiewereld. Zo verrasten ze deelnemers aan de RTL-programma's 'Help, mijn man is Klusser!' en 'Eigen Huis & Tuin' met een nieuw interieur.

Oplossen van probleem

Over hun betrokkenheid bij 'Help, mijn man is Klusser!' zei Jacobs eerder al in BN DeStem: ,,Wij vinden het niet belangrijk om in beeld te zijn. Het draait namelijk niet om ons, maar om het oplossen van het probleem. Wij doen hieraan mee, omdat we de bewoners veel kunnen geven. Er zijn echt schrijnende gevallen bij."

Bij ‘Paleis voor een Prikkie' staat het ontwerpersduo echter vol in de schijnwerpers. Toch is het ze daar niet om te doen. ,,Normaal gesproken ontwerpen we interieurs voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of minder. We vinden het mooi om voor dit programma mensen te mogen helpen met een klein budget", vertelt Jacobs aan Shownieuws.

Quote Wij vinden het niet belangrijk om in beeld te zijn. Wij doen hieraan mee, omdat we de bewoners veel kunnen geven. Er zijn echt schrijnen­de gevallen bij

Per aflevering mogen ze immers slechts 250 euro aan het interieur besteden, waardoor het duo vooral is aangewezen op Marktplaats en kringloopwinkels. ,,Peer en ik hopen veel Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze mensen aan te brengen.”

Eerste uitzending

De ontwerpers nemen het stokje over van Frank en Rogier die een nieuw interieurprogramma maken voor RTL. In januari maakte 'Paleis voor een Prikkie' dan ook bekend na vier seizoenen met Frank en Rogier op zoek te zijn naar een nieuw presentatieduo. 'Paleis voor een Prikkie' trok het afgelopen seizoen gemiddeld ruim 750.000 kijkers per aflevering. De opnames voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels begonnen.

De eerste uitzending met 'Brian & Peer' is op 26 augustus om 21.30 uur bij SBS6.