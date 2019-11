Oosterhouts drugspand: ‘9 kilo hennep was voor eigen gebruik’

‘De Roos’ in Geertrui­den­berg kende beroemde bewoners

20 november GEERTRUIDENBERG - Het pand met de trapgeveltjes en de glas-in-loodramen is misschien wel het opvallendste van de historische panden aan de Markt in Geertruidenberg. Nog indrukwekkender is de geschiedenis van ‘De Roos’. De voormalige herberg aan de Markt 46, die nu onderdak biedt aan de VVV en museum De Roos, kende beroemde bewoners. In deel 5 van de reeks Panden en Standen brengt auteur Arjan van Loon de geschiedenis van Markt 46 tot leven.