Oosterhouts CDA-raadslid stapt uit de partij uit protest tegen provinciale samenwerking met Forum

Hij doelt op de recente vorming van een nieuw provinciebestuur van VVD, Lokaal Brabant, CDA én Forum voor Democratie. “Maar het is meteen ook een protest tegen het gebrek aan landelijk leiderschap binnen de partij die had kunnen voorkomen wat er nu in Den Bosch is gebeurd. Want ik vind dat een partij één geheel is. Dus je kunt wel zeggen, er zijn verschillen tussen landelijke, provinciale en lokale politiek. Maar het is net als met een lichaam. Als het ene been een andere richting uit wil dan het andere, dan heb je toch een probleem. Alles raakt elkaar. Ik wil er ook niet op aangesproken worden. Als je Forum zegt en je denkt aan alle uitspraken die namens die beweging zijn gedaan, dan zijn ze ongeveer tegen alles waar ik hartstikke voor ben. ”