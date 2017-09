Oosterhouters zagen veel persoonlijk leed en schade na orkaan Irma: 'Gevoel dat we nog niet klaar waren'

OOSTERHOUT - Alexander Borgstein en Gwen Aerts slaken een zucht van verlichting. Ze hebben zojuist - woensdagmiddag - drie berichtjes gekregen vanuit Sint Eustatius. Over het eiland is die nacht orkaan Maria getrokken. ,,Voorlopig geen slachtoffers'', leest Borgstein voor. ,,Ze gaan nu op verkenning om de schade te inventariseren."

Ruim een week geleden waren ze zelf nog op het eiland, toen de alles verwoestende orkaan Irma er huishield. De twee zouden een medische training geven aan doktoren en verpleegkundigen en daarnaast ook oefenen met andere hulpdiensten.

'Filmscenario'

Trainingen die ze als docenten wel vaker geven op de Bovenwindse Eilanden. Maar dit keer werd de training - met het thema hurricane - ineens wel heel realistisch. ,,Een filmscenario", aldus Borgstein.

Een week later weer terug in Oosterhout, maar ze kunnen nog steeds nauwelijks geloven wat ze allemaal hebben meegemaakt. Van een beginnende tropische storm ging het in no-time naar een orkaan categorie 5.

José

Daarna leek orkaan José ook nog over te komen. ,,Maar dat liep gelukkig voor de eilanden goed af."

De twee hebben gedurende hun tijd daar bijna non-stop ondersteuning geboden. Aerts als ambulanceverpleegkundige en Borgstein vanuit zijn ervaring met crisisbeheersing en als brandweerofficier. Aerts: ,,Eenmaal thuis waren we dan ook vooral heel moe."

Quote Op straat was het stil, bijna spookachtig. En de lucht, zoiets had ik nog nooit gezien. Het voelde heel onheilspellend. Alexander Borgstein

Borgstein: ,,We zijn meteen ons eerste weekend op het eiland in de denk- en regelstand gegaan. Het begon met het maken van allerlei scenario's."

Als blijkt dat het eiland vast en zeker geraakt wordt, helpt het stel met de voorbereidingen in het ziekenhuis en bij de ambulancedienst. Daarbij werken ze nauw samen met de instanties ter plaatse. En ook in de nasleep zijn ze volop actief.

,,We zijn daar en hebben die kennis. We waren blij dat we konden helpen", aldus Aerts.

Zorgen

Tijd voor zorgen of angst was er niet, vertelt ze. ,,Er was alleen even een moment - toen we in het ziekenhuis wachtten op Irma - dat ik dacht: wat als dit gebouw straks ineens weg is? Hoe veilig is dit? Maar dat was even. Je hebt dan niets aan dat soort gevoelens."

Borgstein: ,,Voor mij was het bizarste moment toen ik samen met andere hulpverleners net voor de komst van Irma hout ging halen. Dat hadden we nodig om de laatste plekken bij het ziekenhuis dicht te timmeren. Op straat was het stil, bijna spookachtig. En de lucht, zoiets had ik nog nooit gezien. Het voelde heel onheilspellend."

Persoonlijk leed

De dagen na Irma zien ze veel schade en persoonlijk leed. Maar wat hen vooral opvalt is de veerkracht van het eiland.

Aerts: ,,Er werd meteen begonnen met opbouwen en reparaties. Ook kwamen de mensen samen en klonk er al snel weer muziek op straat."

Dat de twee daar nu niet meer zijn om te helpen, geeft ze een dubbel gevoel. Borgstein: ,,We zijn ook vrij plots weggegaan. Vorige week maandag kregen we ineens het bericht dat we met het vliegtuig van de Coastguard terug konden, dat had net de koning en minister afgezet op Sint-Maarten. We hebben toen snel ontbeten, koffers ingepakt en konden nog een enkeling gedag zeggen."

Kinderen

Aerts: ,,We hadden het gevoel dat we nog niet klaar waren, maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ons werk, onze kinderen die ons natuurlijk misten. Op een gegeven moment moet je het normale leven toch weer kunnen oppakken."

De twee zijn teruggekomen met een 'enorme ervaring en kennis', zegt Borgstein. ,,Die kunnen we heel goed gebruiken in ons dagelijks werk." Afgeschrikt zijn ze niet. Integendeel.

Orkaanseizoen

Aerts: ,,Voor week 43 staat er alweer een training op Sint Eustatius gepland. Dat is nog midden in het orkaanseizoen. We moeten even kijken of er dan al weer de rust en de ruimte is om terug te gaan. Maar we zouden graag willen. Ook om alles te evalueren én de mensen daar persoonlijk te bedanken. Wij hebben geholpen, maar voor ons is ook goed gezorgd."