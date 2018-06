Oosterhouters willen Fränzel houden als burgemeester

Verkoop Raamsdonk­se jachthaven loopt mogelijk vertraging op: 'Interesse vanuit een groot aantal partijen'

12:06 RAAMSDONK - De verkoop van jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk loopt mogelijk enige vertraging op. In eerste instantie zou de jachthaven deze zomer verkoopklaar zijn. Dit wordt waarschijnlijk enkele maanden later. Volgens de gemeentewoordvoerder is er vanuit 'een groot aantal partijen' interesse. "Waaronder enkele partijen uit onze gemeente."