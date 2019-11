Oosterhouters opnieuw voor de rechter vanwege megasmokkel cocaïne

OOSTERHOUT/ROTTERDAM – Vandaag is de tweede dag van de rechtszaak tegen de voormalige Oosterhoutse transportondernemer Paul van W.. Samen met zijn werknemer Christel van B. wordt hij verdacht van betrokkenheid bij twee grote drugstransporten:3.500 kg cocaine in de zomer van 2018 en bijna 7000 kg eind 2017.

Maandag gaat het vooral over het transport van 7000 kg. De drugs werden onderschept in de Antwerpse haven. De Belgische douane stopte 10 gram terug en liet het transport verdergaan. Daarna ging de vracht naar Oosterhout. Volgens Paul van W. is het transport bij hem geweest, omdat er een reparatie moest worden verricht.

De vracht had een fruitoverslagbedrijf in Barendrecht als volgende bestemming. Volgens Van W. liet hij vaker reparaties verrichten voor deze onderneming. Ditmaal was zowel Van W. als Van B. in de nabijheid toen de vracht aankwam in Oosterhout. Volgens secretaresse Van B. was ze er om de meterstand op te nemen.

De naam van de directeur van het Barendrechtse transportbedrijf passeert veelvuldig tijdens de rechtszaak. ,,Ik ken hem eerst als chauffeur en later als zelfstandig transporteur”, meent Van W.

Deze 66-jarige man uit Zwijndrecht werd afgelopen zomer aangehouden voor witwassen. Zijn woning en twee bedrijfspanden zijn doorzocht waarbij auto’s en geld in beslag zijn genomen. Later is 72.000 euro in contanten bij hem in huis aangetroffen en in oktober in beslag genomen.