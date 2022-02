Oosterhouters kunnen vergunning Energiepark A59 inzien op stadskantoor

Het duurzame energieproject loopt al enkele jaren en is onder een deel van de bevolking van Oosterhout en Raamsdonksveer niet erg populair. Met name de geplande hoge windturbines langs de A59 stuitten op verzet vanwege de veronderstelde geluids- en schaduwoverlast.

Maar ook de plannen voor het zonnegedeelte van het Energiepark kregen tegenslag te verduren. Zo trok Shell zich terug uit het project, omdat het niet rendabel zou zijn. Eneco nam het project van Shell over. De ruimtelijke onderbouwing werd vervolgens aangepast.

Duurzaamheidsfonds

Zo heeft Eneco de bijdrage aan het duurzaamheidsfonds verhoogd en streeft het energiebedrijf naar meer mogelijkheden voor participatie door inwoners. Daarnaast wordt een Raad van Advies ingesteld waar de gemeente zitting in neemt. Hiermee voldoet de onderbouwing aan de wensen van de gemeenteraad.

Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen: ,,In Oosterhout hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 al voor de helft energieneutraal te zijn. Dit zonnepark draagt veel bij aan een duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en op woningen. Eneco heeft daarbij oog voor landschappelijke inpassing en de biodiversiteit van het gebied. De groenzone aan de kant van Statendamweg is flink breder gemaakt en er komt een extra groenzone aan de kop van de Hillenweg. Ook wordt er nu een mogelijkheid uitgewerkt voor afname door inwoners van de door het zonnepark opgewekte groene stroom.”

Omgevingsvergunning

Kern van het verhaal is dat Eneco de draad weer oppakt daar waar Shell stopte met de lopende procedures. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring aan de aanpassing van het bestemmingsplan voor 25 jaar.

De vergunningaanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark A59 liggen vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage via de website www.oosterhout.nl en www.energieparkA59.nl of op afspraak op het gemeentehuis. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode een schriftelijk per brief of mondeling op afspraak een zienswijze indienen bij de gemeente.

De ambitie van Oosterhout is om in 2030 de CO2-uitstoot met bijna de helft terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.