Oosterhouter zit met drugs achter het stuur en vervoert illegaal vuurwerk

Vrijwilli­gers­lunch Molenschot is schot in de roos: ‘Echt een heel goed idee’

15:39 MOLENSCHOT - Zestig deelnemers trok de vrijwilligerslunch vrijdag in Molenschot. Het was voor het eerst dat deze activiteit georganiseerd werd. Een groot succes. Niet alleen in de opkomst, maar ook in gezelligheid, blijkens de reacties van de deelnemers.