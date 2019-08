Oosterhouter wordt bedreigd door dronken man (60) en gaat bovenop hem zitten

Schatte­lijn naar kerk: ‘De bioscoop­stoe­len hebben we al!’

8:45 GEERTRUIDENBERG - De tijd is er rijp voor. Nu Geertruidenberg in een financiële crisis verkeert trekken de makers van een bijna vergeten rapport aan de bel. Waarom De Schattelijn niet verkopen en verhuizen naar de kerk? Een theater in de kerk. En een bioscoop. ,,Ze passen er prima in", stellen Marco Verbrugge, de voorzitter van de Stichting Behoud Geertruidskerk en penningmeester Gerard Leeuw.