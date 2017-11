Oosterhouter onder stroom in zijn woning

Kijk uit voor de flitsers op de A16 en A4

10:59 BREDA - De politie slingert fors meer automobilisten op de bon met hulp van mobiele flitsers. In West-Brabant moeten bestuurders vooral op hun snelheid letten op de A16. Verspreid over het hele Brabantse traject werd afgelopen zomer een kleine vijftig keer geflitst. Vooral ter hoogte van Moerdijk is het opletten geblazen. Daar flitste de politie zeven keer.