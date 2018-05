Oosterhouter Niels trekt veel bekijks met zijn fietscaravan

Een rijbewijs heeft hij niet, maar reislust in overvloed. Oosterhouter Niels Visker (32) bouwde daarom zijn eigen fietscaravan. Aandacht krijgt hij volop wanneer hij zijn caravan op het gras in het Slotpark parkeert. Een bontgekleurd exemplaar van ruim 2 meter lang, beplakt met oude schoolplaten. ,,Het is een goede gespreksstarter hoor", lacht Niels. ,,Ik krijg twee soorten reacties. Mensen die het super vet vinden en mensen die echt compleet vervreemd naar je kijken."

Tiny housing

De caravan is net af. Een houten frame met daarop kanaalplaten bevestigd. In tien dagen en voor 250 euro zette hij zijn mobiele huis met hulp van zijn vader in elkaar. ,,Ik ben zelf niet zo handig in het bouwen. Ik hou van het concept tiny housing en experimenteer met alternatieve manieren van wonen. Een huis met hypotheek is niks voor mij. Dit is toch een beetje mijn eigen stulpje, ook al is het mobiel en maar tijdelijk."

Niels doopte zijn rijdende huisje 'The Starling'. ,,Spreeuwen zijn mijn lievelingsdieren, niet bang uitgevallen en niet kieskeurig. Ideale eigenschappen voor een reiziger."

Natuurcampings

De reis vandaag gaat naar Amsterdam. Drie dagen fietst hij erover. 35 kilometer per dag. Slapen doet hij op natuurcampings. ,,De fietscaravan is heel licht om te vervoeren en je hebt er ook geen speciale vergunningen voor nodig. Eerst wilde ik er ook mee buiten Nederland gaan, maar je hebt toch wel een goed fietspad nodig om te kunnen rijden." Even naar binnen dan.

Een kwestie van loskoppelen van de fiets en wat poten uitdraaien: twee minuten en de camper staat. ,,Ik slaap er heerlijk in. Gewoon op een matje. Toen ik begon met ontwerpen wilde ik er echt in kunnen wonen met keuken erbij. Maar dan zou hij echt veel te groot worden."

Het idee voor zijn caravan kreeg Niels tijdens een fietsvakantie in Italië. ,,Een vriend vertelde me over de Amerikaan Paul Elkins die er eentje had gebouwd. Het idee liet me niet los, ik vond het zo gaaf. Ik zat 's nachts in mijn tentje al schetsen te maken voor mijn eigen exemplaar."

Terug in Nederland kocht hij de bouwplannen van de Amerikaan en begon met behulp van YouTubefilmpjes voor zichzelf. Zijn Starling kreeg een doorzichtig dak, zodat hij 's nachts naar de sterren kan kijken. Buiten een Deense fabrikant zijn de meeste fietscaravans in de wereld zelfgemaakt. ,,Ik ken niemand in Nederland met een fietscaravan, volgens mij ben ik de eerste hier. Ik heb er wel aan gedacht om het professioneler aan te pakken en er een bedrijfje in te beginnen, maar voorlopig hou ik het nog gewoon op een hobby."

Gek

En al die aandacht? ,,Het maakt me niks uit als mensen het gek vinden. Voor mij is het nu al geslaagd. Ik wil vooral laten zien dat er ook andere manieren zijn om te wonen en te reizen."