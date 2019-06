Oosterhouter Mustafa is misschien wel de beste klusser van Nederland

Puur voor de fun nam Karabulut deel aan de voorronde van de beste klusser van Nederland. ,,Ik moest even iets halen bij de Hornbach. Iemand vroeg of ik mee wilde doen. Een paar dagen later werd ik gebeld dat ik door was naar de finale’’, vertelt de 47-jarige Karabulut.



Hoe is het hem gelukt om zo'n snelle tijd neer te zetten? Karabulut: ,,Er waren drie verschillende klussen, waarvan ik er twee moest doen. Ik koos de simpelste. Ik heb een elektro-opleiding, dus die elektriciteitsdraden aan elkaar vast maken, had ik zo gedaan. En laminaat op maat knippen en leggen, vind ik makkelijker dan met PVC een afvoerleiding maken.”