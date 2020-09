Oosterhouter loopt in Zeeland tegen de lamp nadat hij belt achter het stuur: politie vindt drugs in auto

Bij Ooster­houts ‘nee‘ tegen windmolens neemt provincie het roer over

OOSTERHOUT - Zegt Oosterhout 'nee' tegen windmolens, dan kan de provincie alsnog bepalen dat er turbines komen. ,,De gemeente is dan de regie kwijt. Ook hebben we geen beroepsmogelijkheid tegen deze beslissing." Dat stelt het college van B en W in een reactie op vragen van GroenLinks.