Oosterhouter die 12-jarige voor honderden euro's afperste komt vrij

BREDA/OOSTERHOUT - De 19-jarige Walid el H. uit Oosterhout heeft bekend dat hij in zijn woonplaats honderden euro’s heeft afgepakt van een jongetje van 12. Hij komt begin volgende week vrij, besloot de rechtbank in Breda dinsdag.

Het jochie werd op 21 november voor het eerst afgeperst. Hij werd bedreigd dat hij zou worden gedood als hij geen 200 euro zou afgeven.

Een kleine week later moest hij weer geld geven. ,,De vrienden van mijn broer hebben vorige week een nieuwe gun gekocht’', werd hem toegebeten. Doodsbang gaf hij zijn laatste 100 euro toen af, terwijl ze 350 hadden geëist.

Walid el H. is de man die het geld aanpakte van het jochie, dat bij zijn broertje in de klas zat. Hij heeft dat wel bekend. Hij zei alleen dat hij niet degene is die het feitelijke dreigen had gedaan. Hij zou het geld alleen maar in opdracht van een ander hebben opgehaald.

Ook verdacht van tien inbraken

El H. was in november nog maar net vrij. Hij had even daarvoor vastgezeten op verdenking van het plegen van bijna tien inbraken. De rechters lieten hem halverwege november vrij in afwachting van zijn proces. Nog geen twee weken later werd hij weer opgepakt vanwege de afpersing van het jongetje van 12.

Huisarrest en contactverbod

Hoewel de rechtbank vindt dat de verdenking van het Openbaar Ministerie sterk genoeg is, laat ze hem wel vrij. Met name omdat de verdachte nog jong is. Wel krijgt hij huisarrest, een contactverbod met het jongetje van 12 en hij mag niet in de straat komen waar het joch woont. Om dat allemaal te controleren, krijgt hij een enkelband.