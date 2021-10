Oosterhouter betaalt volgend jaar 730 euro aan lokale lasten: ‘Goedkoper dan andere gemeenten’

Den Haag schiet West-Bra­bant te hulp: 60 miljoen voor aanpak wachtlijs­ten in de jeugdzorg

2 juli De 18 gemeenten in West-Brabant krijgen volgend jaar in totaal 60 miljoen euro van het Rijk om de enorme tekorten op de jeugdzorg op te vangen. Het grootste bedrag (12,5 miljoen) gaat naar Breda, Alphen-Chaam (ruim 4 ton) krijgt het minste. Toch is er twijfel of het genoeg is.