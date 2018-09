Oosterhouter beschiet buurman met alarmpistool

Hartstil­stand bij wandelaar (74) van De 80 van de Langstraat als hij finisht, verkeert in kritieke toestand

9 september WAALWIJK - Een 74-jarige wandelaar van De 80 van de Langstraat heeft rond 15.50 uur een hartstilstand gekregen toen hij net over de finish was gelopen. De man uit Drunen is gereanimeerd door hulpverleners en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt daar in kritieke toestand.