Oosterhouter Bert Oudenhoven bracht deel van zijn jeugd door in Jappenkampen: ‘Er was geen tijd om te praten’

Inspectie grijpt in: jeugdzorg­in­stel­ling Lievensho­ve in Oosterhout per direct dicht

8:47 OOSTERHOUT - Juzt-jeugdinstelling Lievenshove in Oosterhout is dinsdag per direct gesloten. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren opnieuw ‘zorgwekkende signalen’ binnengekomen over de veiligheid van het terrein en de zorg aan de 14 pupillen die er nog verbleven. De kinderen zijn dinsdag versneld overgeplaatst naar andere (gesloten)zorglocaties in Brabant en Limburg.