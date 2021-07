Oosterhouter Antony Hermus nieuwe chef-dirigent van Belgian National Orchestra

Dit bedrijf maakt kunststof tuinmeu­bels, maar geeft nu kortings­bon­nen weg bij inzameling harde plastics

16 juli RIJEN - Wie kent niet de antraciet of bruine ‘gevlochten’ kunststof tuinstoelen, loungesets en plastic stoelen? Grote kans dat ze van Keter, Allibert of Jardin zijn. Keter produceert ze in Rijen voor de Europese markt in een complex van hallen met een omvang van 45.000 m2.