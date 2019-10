Oosterhouter aangehouden voor ‘ernstig’ bedreigen van zijn broer

Documentai­re over Poolse bevrijder: ‘Ik wilde in zijn huid kruipen’

12:23 In de soms hartverscheurende documentaire Mijn Poolse Opa volgt journalist Van Groesen zijn levensweg. Salewicz sloot zich aan bij het Poolse leger, bevrijdde Breda en bouwde na de oorlog een bestaan op in Oosterhout. ,,Ik wilde in zijn huid kruipen. Wat heeft hij gevoeld?”