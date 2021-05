Oosterhouter (28) belt meerdere keren 112 zonder noodzaak met ballon lachgas aan zijn mond

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren een belletje van dezelfde man uit Oosterhout. Hij belde zonder noodzaak 112. Hij kreeg een waarschuwing: als hij nog een keer het alarmnummer zou bellen, zou hij worden aangehouden. Het is namelijk verboden om zonder noodzaak gebruik te maken van publieke diensten (zoals het in artikel 142 van het wetboek van strafrechten staat).

Even leek het goed te gaan, maar tien minuten later belde de man alsnog. De Oosterhouter is toen in zijn woning aangehouden. Daar trof de politie de man met een ballon lachgas in zijn mond aan.