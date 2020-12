Oosterhouter (19) voor de tweede keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs

Huisvader uit Geertrui­den­berg krijgt 1,5 jaar cel na seks met 13-jarig weggelopen meisje

22 december GEERTRUIDENBERG - Huisvader N.M. (28) uit Geertruidenberg is veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf voor ontucht met een 13-jarig meisje uit Delft. Op een hotelkamer van het Van der Valk langs de A16 in Dordrecht had hij geslachtsgemeenschap met het kind. Volgens de rechtbank in Dordrecht is niet bewezen dat de Brabantse dader de tiener heeft verkracht.