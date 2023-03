Oosterhout zoekt aansluiting bij speciale app voor arbeidsmigranten

Evert en Margot wonen in een oude bioscoop: 'Toevallig gevonden op Funda’

GEERTRUIDENBERG - Geen plek zoals thuis. Er zijn veel speciale woningen te vinden in West-Brabant. We gaan langs bij de meest bijzondere. Deze week: Evert (36) en Margot (38) van Bergen die in Geertruidenberg hun droomhuis vonden, zoals er geen tweede is.