Oosterhout ziet weinig in permanent verbod op carbidschieten: ‘We moeten elkaar wat gunnen’

Veel gemeenten doen het carbidschieten in de ban. Vanwege corona en de druk in de ziekenhuizen wordt het verboden. ,,Carbidschieten kan een alternatief zijn voor vuurwerk en daarvoor is het veel en veel te gevaarlijk”, zegt burgemeester Mark Buijs.

In de gemeente Oosterhout is carbidschieten geen grote traditie, wel gebeurt het in Oosteind en Den Hout.

Overlast

Van GroenLinks mag het verbod op carbidschieten verdergaan. ,,Wij vinden het een goed idee om dit op lange termijn zo te houden”, zei raadslid Gökhan Demir tijdens de raadsvergadering. ,,De harde knallen zorgen voor veel overlast, met name in het buitengebied voor dieren.”

Hij kreeg geen bijval. ,,De overlast die u aangeeft, is dat een persoonlijke opvatting of is dat met feiten onderbouwd?”, zei Anton van Opzeeland (PvdA). ,,Als je sommige tradities in stand wilt houden, moet je allemaal een beetje inschikken.”

Tanja Roovers (CDA): ,,Er is nooit overlast geweest in Oosteind. Het mag als je je aan de regels houdt. Het wordt meestal goed gecommuniceerd.” Roovers woont in Oosteind. ,,De buurtvereniging slaat dit jaar over, maar vindt het fijn als het hierna wel weer mag.”

Tradities

Dees Melsen (VVD): ,,Ik pleit toch voor tradities in de land, we moeten elkaar wat gunnen en vertrouwen hebben in mensen. Geef elkaar de ruimte, verbied niet alles.” Ook Henk van Ginneken (GBV) ziet een permanent verbod niet zitten. ,,Behoud de traditie.”

Het verbod komt tijdelijk in de APV, die in februari opnieuw door de raad wordt besproken.