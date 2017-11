Oosterhout zet licht op groen voor nieuwe weg naar Dongen

OOSTERHOUT - Het al jaren voortslepende dossier rond de aanleg van een nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen is weer een stap dichterbij. Een meerderheid van de Oosterhoutse gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het uitgewerkte plan van de voorkeursroute . De Dongense raad spreekt zich in december nog uit.

Vorig jaar is de voorkeursroute voor de nieuwe weg gekozen, Bundeling Noord. De details van die route liggen nu op tafel, in het zogeheten concept Provinciaal Inpassingsplan. Hierin wordt duidelijk waar de weg precies komt te liggen, maar is ook te lezen op welke wijze de natuur wordt gecompenseerd. Dit plan maakt het, na vaststelling, mogelijk om de nieuwe N629 aan te leggen.

Opwaarderen huidige weg

Groen Brabant, GroenLinks en Gezond Burger Verstand stemmen tegen het plan. Ze staan sowieso niet achter de gekozen route. De eerste twee partijen zien liever dat de huidige weg wordt opgewaardeerd.



Uhro van der Pluijm (GroenLinks): ,,De nieuwe N629 doorsnijdt natuurgebieden. De vraag is of deze enorme ingreep nodig is. De tijdswinst is nihil. En gaat de verkeersveiligheid wel vooruit?'' Henk van Ginneken (GBV): ,,We krijgen hiermee een drukkere Heistraat, hoge kosten, levensgevaarlijke verkeerssituaties, een kerkdorp dat geïsoleerd wordt en gedupeerde bedrijven.''

Fietsverkeer en openbaar vervoer

Andere raadsleden komen vooral met op- en aanmerkingen op het plan. Veelgenoemde punten zijn het fietsverkeer en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, onder meer naar het nog aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Volgens wethouder Mark Vissers (Lokaal Sociaal) komen er geen buslijnen te vervallen. ,,Voor de bedrijventerreinen zijn we bezig met een maatwerkoplossing. Denk aan een pendeldienst tussen het busstation en de terreinen.''

Over de fietsers zegt Vissers: ,,Gemeentebelangen vraagt aandacht voor de veiligheid. Die aandacht is er absoluut. Bij de herinrichting van de Hoogstraat wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk rekening gehouden met fietsers.'' En op de vragen van de VVD over een snelfietsroute tussen Dongen en Oosterhout: ,,We reserveren ruimte hiervoor. Concrete plannen liggen er echter nog niet.''

Eind 2019 start