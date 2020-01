Oosterhout zet koolmezen in bij bestrijding eikenprocessierups

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt in Oosterhout vooral preventief. Wethouder Clèmens Piena (Beheer openbare ruimte, Volksgezondheid): ,,Op locaties waar veel mensen komen zoals bij de Warande en in de kerkdorpen, zullen we wel moeten. Daarvoor wordt het biologische middel XenTari ingezet. Daarnaast hebben we een nieuw bermbeleid. We maaien op een andere manier zodat insecten en vogels, de natuurlijke vijanden van de rups, meer ruimte krijgen.”