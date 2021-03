Oosterhout wordt vriendelijker voor de bijen en vlinders: ‘Alleen hebben we er te lang op moeten wachten’

Warm welkom voor brandvluch­te­lin­gen Oosterhout: ‘We hebben ze letterlijk uit de brand geholpen’

28 februari OOSTERHOUT - De bewoners van het appartementencomplex Stadhoudersveste aan de Stadhouderslaan in Oosterhout konden het afgelopen weekeinde weer terug naar huis. In oktober vorig jaar moesten ze vertrekken na een brand in de parkeergarage onder het complex.