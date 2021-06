Oosterhout wil zonnepark A59 zelf ontwikkelen

achtergrond Windmolens van 235 meter en tienduizen­den zonnepane­len: een oplossing hier is een probleem bij de buren

24 maart OOSTERHOUT/BREDA - Goed bedoeld hoor die ambitieuze klimaatdoelen, maar de praktijk is heel wat weerbarstiger dan de tekentafel. De perikelen rond het Energiepark A59 bij Oosterhout bewijzen dat. Wat een oplossing is in de ene gemeente, is een probleem in de andere. Al gauw worden er piketpaaltjes geslagen en klinkt er een vastberaden njet.