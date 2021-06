Oosterhout wil vrij liggend fietspad langs Oude Veerseweg

Geen fietspad langs Statendam­weg: ‘De fiets is blabla, Oosterhout blijft een autostad’

26 mei OOSTERHOUT -Er komt voorlopig geen extra fietspad tussen Raamsdonksveer en Oosterhout. De gemeente wil er nu niet aan. Tot onvrede van de Fietsersbond. ,,Er wordt veel gesproken over de fiets, maar het is veel blabla. In het echt doen ze er niks aan.”