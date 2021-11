Oosterhout wil potje voor verkeer: ‘Voor projecten met prioriteit’

Sint is er vroeg bij dit jaar: ‘Mensen vrezen achter het net te vissen. Soms gebeurt dat ook’

WEST-BRABANT - Die felbegeerde spelcomputer. Of dat ene bordspel. Het zal maar op je verlanglijstje staan en sinterklaas kan het nergens kopen. Veel hulpsinterklazen vrezen het ergste en slaan daarom nu al hun slag. ,,De gekte is in augustus al begonnen, meneer.”

31 oktober