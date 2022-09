Oosterhout wil opsplitsen woningen vereenvoudigen, maar wel onder voorwaarden

Gedeputeer­de Erik Ronnes: leegstaan­de winkelpan­den zo snel mogelijk ombouwen naar betaalbare woningen

Leegstaande winkelpanden moeten zo snel mogelijk omgebouwd worden naar betaalbare woningen, zegt gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. Voor 2030 moeten er 120.000 woningen bij komen om het bestaande tekort terug te dringen. En daarbij is haast geboden, want de woningnood in Brabant is hoog.

