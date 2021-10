Oosterhout wil natuur ‘terug’ in wijk Slotjes

Buurtpre­ven­tie niet blij met groenbe­leid Oosterhout: 'Al twee keer kind in de sloot'

1 februari OOSTERHOUT - Buurtpreventie De Nachtwacht is niet blij met het groenbeleid in Oosterhout. Vorig jaar zijn in heel de gemeente heesters vervangen door gras, omdat dit goedkoper is in onderhoud.