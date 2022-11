Oosterhout wil halvering kinderarmoede: er zijn goede initiatieven maar er is meer nodig

De motie is deze week bij de behandeling van de begroting ingebracht. Ongeveer 10 procent van de kinderen in Oosterhout groeit op in een huishouden met een inkomen van 120 procent van het sociaal minimum. Wetende dat, aldus de motie, armoede tot stress leidt, een slechtere gezondheid, eenzaamheid en schaamte.

En dat kinderen die in armoede opgroeien minder kans hebben op een goede toekomst, zich op school minder goed kunnen concentreren en vaker een leerachterstand oplopen.

Goede initiatieven

Terwijl er in Oosterhout op zich goede initiatieven zijn als de stichting Leergeld en het Jeugdontbijt. Maar er is meer nodig. De gemeenteraad draagt het college derhalve op om met voorstellen te komen voor minder kinderarmoede.

Fractievoorzitter Marie-Louise van Mook van de PvdA, mede-initiatiefneemster van de motie, gaf nog inzicht in een paar schrijnende cijfers. Zo kampt gemiddeld 7,4 procent van de Oosterhoutse bevolking met problematische schulden. Dat verschilt wel per omgeving: in de buurt Oosterheide is dat bijvoorbeeld 12 procent en in Den Hout 4 procent.

Stevige sneer

Fractieleider Walther Hoosemans van Gemeentebelangen deelde nog een stevige sneer uit naar het kabinet. Het jaar 2026 heet wel het ‘ravijnjaar’. In dat jaar is de bijdrage van het Rijk aan gemeenten nog uitermate onzeker. ,,Snapt het kabinet niet hoeveel paniek er momenteel in ons land is. De gierende inflatie, de stijgende energielasten brengt mensen naar de rand van de armoede of er overheen.”

Een motie Fietsbrug, voor een verbinding naar Vrachelen via de Zwaaikom, van Gezond Burger verstand en Voor Heel Oosterhout haalde het niet. Het voorstel was om de fietsbrug naar 2024 te halen in plaats van 2025.

Verhuizing H19

Ook een motie voor een quick scan naar de toekomst van het pand Heuvel 19 en van kunstencentrum H19 van GBV, LOeS, CDA, Voor Heel Oosterhout en PvdA haalde het niet. Deze partijen vroegen om een open en transparant proces. Wethouder Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) ontraadde de motie.

Op dit moment wordt samen met H19 bekeken of het centrum naar het Galvanitas-terrein kan verhuizen, waar in de nieuwbouw een culturele hotspot moet verrijzen. Dat is volgens Van der Zanden een kansrijke optie. Daarbij worden er vooral ook activiteiten van H19 naar de wijken gebracht, stelde hij. De toekomst van het huidige pand van H19 wordt meegenomen in een business case.