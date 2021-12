Oosterhout wil betere toegang bos Dorst, met poorten die wél geschikt zijn voor mindervaliden

Video Man overlijdt na steekinci­dent bij woning Oosterhout: ‘Hij woonde hier met twee jonge kinderen’

OOSTERHOUT - Bij een woning aan de Stuifduin in Oosterhout heeft vrijdagnacht een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond en overleed later in de nacht aan zijn verwondingen. Twee verdachten, een 34-jarige man uit Rotterdam en een 33-jarige man uit Eindhoven, werden aangehouden.

25 december