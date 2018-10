Oosterhout treedt nog niet op tegen overnachtende vrachtwagenchauffeurs

Oosterhout kan dat probleem niet in zijn eentje oplossen. We zijn met andere gemeentes in de regio bezig betere oplossin­gen te vinden

Rechter en staatsraad Gerdy Jurgens wilde weten of de gemeente het overnachten nu wel of niet toestaat op het parkeerterrein. 'Nee, zeker niet,' zei de gemeentewoordvoerster,'Oosterhout wil daar geen overnachtingen toestaan.'

Maar van een stevig handhavingsbeleid is vooralsnog geen sprake, zo bleek tijdens de zitting. 'Oosterhout kan dat probleem niet in zijn eentje oplossen. We zijn met andere gemeentes in de regio bezig betere oplossingen te vinden voor de overnachtende chauffeurs.'

Amerland-directeur Segeren ziet de bui al hangen en vreest dat de gemeente helemaal niets doet tegen het overnachten en 'kamperen'. De gemeentewoordvoerster bevestigde dat handhaving niet eenvoudig is. Immers, je moet als gemeente bewijzen dat iemand in zijn wagen overnacht.

Dwangsom

'En wat doet de gemeente dan als ze dat constateert,' vroeg de staatsraad. Dan leggen we een dwangsom op, zei de Oosterhoutse zegsvrouw. Of dwangsommen tegen chauffeurs of transportbedrijven voldoende afschrikken is de vraag. En of ze veel zoden aan de dijk zetten als er geen alternatieven zijn is de vraag. Kortom, de Raad van State mag een knoop doorhakken.