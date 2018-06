Oosterhout toont zich culinair gastvrij, Bourgondisch en veelzijdig

PruvementOOSTERHOUT - Dit is geen weer om in de keuken te staan. Reden te over voor een bezoek aan de 28e editie van het Oosterhoutse Pruvement.

Dit jaar is het Pruvement volledig in een nieuw jasje gestoken. Zo is het eetfestijn voor het eerst twee dagen, op zaterdag én zondag. Daarnaast vormt de culinaire proeverij de aftrap van een nieuw groots evenement: Proef Bourgondisch Oosterhout. In negen dagen tijd, van 30 juni tot en met 8 juli, tonen 22 deelnemende horecaondernemingen waarom Oosterhout het motto 'Eerst eten' meer dan waard is.

Waarom dit het bezoeken waard is?

Reden 1: Het Pruvement

Tijdens het Pruvement, dat plaatsvindt op zaterdag en zondag op de markt, krijgt u diverse kleine gerechtjes voorgeschoteld. Voor een zeer schappelijk bedrag (€5,- tot €10,-) kan op deze manier kennis gemaakt worden met de verschillende keukens de Oosterhout rijk is. Marieke Deckers en Manon de Jongh laten alvast weten dat de Tonijn met komkommer, munt, gember, marshmellow soya nvan By Pascal niet te versmaden is. ,,Alsof een engeltje op je tong plast", aldus Marieke. De vriendinnen zitten prinsesheerlijk op een van de loungebanken op de Markt. Ze hebben zich nog niet verdiept in het aanbod van de andere stands. ,,We kijken wel war we straks zin in hebben", zegt Manon. ,,Het is lekker weer en we zijn voorlopig nog niet uitgeklets."

Reden 2: Als het warm is moet je drinken, of ijsjes eten.

Verschillende etablissementen bieden een proeverij aan van wijn of bier. IJssalon Via Via sluit zich hier bij aan met een ijsproeverijtje. Voor € 6,50 dé gelegenheid voor eenieder maar nooit kan kiezen bij het uitzoeken van een bolletje.

Reden 3: Voor een bijzondere rondgang over de Heuvel

Op zondag is er een bijzondere variant van een walking diner op De Heuvel. Onder de noemer 'Rondje Heuvel' kunnen bezoekers voor 32,50 euro genieten van een aperitief en een driegangendiner. Na het eerste drankje is het voor de deelnemers een verrassing in welk van de deelnemende restaurants achtereenvolgens voor- hoofd- en nagerecht genuttigd kan worden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Zaterdagochtrend wordt alles in gereedheid gebracht voor het Pruvement nieuwe stijl © Martijn Schraven

Reden 4: Voorproeven en routebepalen

,,Een soort restaurantweek maar dan op zijn Oosterhouts", zo omschreef initiatiefnemer Dré de Jong Proef Bourgondisch Oosterhout. Behalve dat verschillende restaurants, eetcafés en bistro's een speciaal menu op de kaart hebben staan, zijn er verschillende samenwerkingsverbanden tussen verschillende ondernemingen. Meer informatie op www. proefbourgondischoosterhout.nl

Reden 5: De Leijsenhoek viert een feestje

Het heeft niets met bourgondisch Oosterhout te maken, maar het komt wel leuk uit: De Leijsenhoek is na een grondige opknapbeurt, begin mei weer volledig opengesteld. De ondernemers vieren dit door (een deel van) hun winkel naar buiten te brengen. Gezellig snuffelen bij de gelegenheidsmarkt, of genieten van livemuziek bij café Oud Brabant.