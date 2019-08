Oosterhout strenger met onderhoudsvergunningen: ‘We willen de wildgroei aanpakken‘

Onderhoudsvergunningen zijn bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten op locaties met een vergunninghouderszone of betaald parkeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de binnenstad in Oosterhout. Als een aannemer een klus heeft, mag hij daar met een onderhoudsvergunning een dag, week, maand of jaar parkeren. Zo'n vergunning kost over een jaar 550 euro, het dagtarief is 6,25 euro.