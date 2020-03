‘Oosterhout staat in de hulpstand voor ondernemers’

Een aannemer die mondkapjes voor de zorg inzamelt, boeren die gestopt zijn, gaan helpen bij aspergesteken en werknemers uit getroffen bedrijfstakken springen bij bij de distributiecentra waar het extreem druk is. En zo kun je nog wel even doorgaan. Het aantal initiatieven om Oosterhoutse ondernemers uit de brand te helpen, breidt gestaag uit. ,,Zo'n tijdperk als dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oosterhout staat in de hulpstand", zegt Arie Rietveld, ondernemer en voorzitter van VNO-NCW Oosterhout.