Oosterhout sluit zich aan bij verzet tegen kerncentrale Doel

Uhro van der Pluijm (GroenLinks): ,,Deze maand hebben minderjarige inwoners van Oosterhout jodiumpillen ontvangen. Kennelijk ligt Oosterhout dus in de gevarenzone. Zeker gezien alle incidenten in de centrale, is het volgens ons tijd om ons uit te spreken tegen deze centrale en ons aan te sluiten.''

CDA, Groen Brabant en VVD (buiten Jan de Ridder) zijn tegen de motie. Zij snappen niet dat Oosterhout zich met dit onderwerp moet bemoeien. Zo zegt Gerard Heintjes (VVD): ,,Het is een sympathieke motie, maar de Tweede Kamer heeft zich al uitgesproken. Wat willen we dan als Oosterhout nog doen?''

Cees Noltee (Groen Brabant) vindt het voorstel 'te ver gaan'. ,,We kunnen als Oosterhout moeilijk vragen om de centrale te sluiten, dan gaat ook het licht uit in België.'' Mark van Barschot (D66) verbaasd: ,,Wat vindt u belangrijker? Het licht uit in België of de gezondheid in Oosterhout?''



Ad Strack van Schijndel (Gezond Burger Verstand) mengt zich nog in de discussie voor een stukje verwachtingsmanagement. ,,Als wij deze motie aannemen, gaat niet meteen het licht uit. Je moet het zien als een sterk signaal richting België.''