Oosterhout sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

Bewoners voeren 'zoete' actie: 'Hou Brande­straat autovrij!'

17:02 GEERTRUIDENBERG - De tekst op de spandoeken is helder: 'Veilig door de Brandestraat'. Dat willen de bewoners van het smalle straatje in de kom van Geertruidenberg graag zo houden. Ze voeren actie. Er is onrust. Ze vrezen dat er plannen zijn om hun straat weer open te gooien voor gemotoriseerd verkeer. Bewoner Ruud Vreeburg. ,,Er is nu rust, sinds anderhalf jaar is de straat veilig en dat zou je in een klap weer teniet doen?! Als de straat weer open gaat wordt het nog onveiliger: een racebaan!"