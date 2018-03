Oosterhout Samen: 'Toch geen voorstander van westelijke rondweg'

'We zijn de Efteling met al onze ver­keers­re­gels', tien opvallende uitspraken uit het ver­kie­zings­de­bat Geertruidenberg

12:25 RAAMSDONKSVEER - 'Don't stop thinking about tomorrow...' Het lijflied van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton klonk donderdagavond direct na afloop van het verkiezingsdebat in het gemeentehuis van Raamsdonksveer. Daarmee was de cirkel rond. Want het debat begon met een ludieke introductie van Albert Smit, terug in de Geertruidenbergse politiek. "Een comeback-kid als Bill Clinton", zei presentator Rob van Iersel. Een selectie van meer opvallende uitspraken of beloftes.