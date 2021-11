Oosterhout plant nieuwe bomen en ander groen

Toekomstbestendige stad

Verschillende bomen

,,In het verleden werd in een straat één boomsoort aangeplant. Daardoor moeten we nu alle bomen in de straat vervangen als die voor overlast zorgen of aan het eind van hun levensduur zijn. In de nieuwe ontwerpen kiezen we tegenwoordig voor verschillende bomen. Dat zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar zorgt er ook voor dat we in de toekomst in een straat niet meer alle bomen tegelijk hoeven te vervangen’’, aldus wethouder Piena.